Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı.

Hulusi Örgel (60) idaresindeki 07 FRY 37 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 9'uncu kilometresi Gevrekli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Güngör Örgel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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