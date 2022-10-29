Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sorkun Mahallesi'nde Mehmet Çimen’e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Şahin, olay yerinde incelemede bulundu.





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