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KONYA (AA) - Konya'da süren 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde milli sporculardan genç erkekler kumitede Enes Fatih Kurt (-68), Süleyman Aydemir (-76) ve Yusuf Eren Temizel (+76), ümit kadınlar kumitede Buse Kılıç (-54), ümit erkekler kumitede Mustafa İslam Oğrağlı (-63), gençler katada Furkan Kaynar, ümit katada ise Tuba Sungu tatamiye çıktı.

Milli sporculardan Enes Fatih Kurt, Yusuf Eren Temizel ve Buse Kılıç rakiplerini yenerek altın madalya aldı.

Ay-yıldızlı karatecilerden Mustafa İslam Oğrağlı ile Furkan Kaynar gümüş madalyanın sahibi olurken, Tuba Sungu ve Süleyman Aydemir ise bronz madalya kazandı.

Şampiyona yarın sona erecek.





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