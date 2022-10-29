Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası Konya'da start aldı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 23 ilden 377 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde genç kadınlar ve genç erkekler kategorilerindeki müsabakalar yapıldı.

Genç kadınlarda Aleyna Ertürk birinci, Berra Sonyüksek ikinci, Nilahsen Erten ve Ilgın Betül Şeker üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Halis Efe Elibol birinci, Yarkın Yılmaz ikinci, Burak Türkdil ile Cengizhan Öner ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyon, yarın büyük kadınlar ve büyük erkeklerde yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.





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