Konya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda başlayan fener alayı yürüyüşü, Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında sona erdi.

Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, gazilerle Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın eşliğinde yürüdü. Gençler yürüyüş esnasında dev Türk bayrağı taşıdı.

Yürüyüşe katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festival alanında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümünü yurt genelinde olduğu gibi Beyşehir'de de büyük coşku içerisinde kutladıklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Fener alayı dronla havadan da görüntülendi.



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