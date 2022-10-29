Yavuz Bingöl Konya'da Cumhuriyet Konseri verdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Konseri programında ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ereğli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen konser, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Yavuz Bingöl'ün sevilen parçalarını seslendirdiği konser sonunda, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, sanatçıya Ereğli fotoğrafı hediye etti.

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