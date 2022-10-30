Konya'da aralarında hükümlülerin de olduğu 126 firari yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 126 kişi yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 126 kişiden 25'i cezaevine gönderilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 101 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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