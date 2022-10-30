Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arada kalan Nogay Türklerinin yardım talebi

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KONYA( AA) - Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zor durumda olan Nogay Türkleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti.



Ankara merkezli Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde, İstanbul, Konya ve Norveç’ te faaliyet gösteren 15 Nogay derneği tamsilcisi Konya'nın Kulu ilçesinde bir araya geldi.



Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, Türkiye'de 40 şehirde yaklaşık 4,5 milyon Nogay Türk'ü olduğunu belirtti.



Aktürk, zengin kültürleri ve manevi değerleriyle Türk dünyasına hizmet ettiklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölge halkı için sorun olduğunu vurgulayan Aktürk, "Cumhurbaşkanımıza derneğimiz adına bir yazı yollamak zorunda kaldık. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'ye kaçak gelen, Rusya'da kısmi seferberlikten dolayı askere gitmek istemeyen Hıristiyan savaşında ölmek istemeyen sadece Nogaylar değil , Kuzey Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar da var. Rusya'dan, Dağıstan'dan, Karaçay'dan 'Biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize yardımcı olun.' diye yardım istiyorlar. Türkiye'de eğitim hakkı, yaşama hakkı, oturum izni isteyen soydaşlarımız var. Kayıtsız kalamayız. Biz de Cumhurbaşkanımıza yazdığımız yazıyla orada bulunan Nogay Türkleri, Karaçay Balkan Türkleri ve Hun Türkleri için yardım talep ettik." diye konuştu.



Toplantıda, federasyon kurma konusunda kararlar almak için ileri bir tarihte tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

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