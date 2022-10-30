Konya'da 5 ay önce mağaralara bırakılan tulum peyniri çıkarıldı

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KONYA (AA) - Konya'da yaklaşık 5 ay önce tulumlara basılarak olgunlaşması için mağaralara bırakılan tulum peynirleri şölenle çıkarıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde "Tulum Peyniri Şöleni" düzenlediği belirtildi.



Etkinlikte yöre halkı, mağaralara yerleştirdiği tulum peynirlerini coşku içerisinde çıkarttığı, Büyükşehir Belediyesinin de nitelik ve kalite analizleri yapmak ve ürün geliştirmek amacıyla yerleştirdiği 50 kilo peynirin sıcak ekmek eşliğinde vatandaşlara ikram edildiği kaydedildi.



Peynirleri mağaralardan çıkartan vatandaşların, olgunlaşan peynirlerin büyük çoğunluğunu kendi ihtiyaçları için kullandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Peynirlerin bir kısmı da gelir sağlamak amaçlı düzenlenen etkinlikte satışa sundu. Asırlardır devam eden geleneği şölen haline getiren Konya Büyükşehir Belediyesi, mağaralardan tulum peyniri çıkarma etkinliğiyle Kızılören peynirini Konya gastronomi turizmine kazandırmayı amaçlıyor. Kızılören'de her yıl haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları yaklaşık 50 ton peyniri olgunlaşması için mağaralara bırakan yöre halkı, mağaralarda olgunlaşan peynirleri ekim ayı sonunda çıkartıyor."

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