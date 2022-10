Konya'da belediye envanterinde 664 milyon lira değerindeki araçların tanıtımı yapıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelindeki ulaşım, temizlik, itfaiye, yol yapımı gibi hizmetlerde kullanılmak üzere alımı yapılan araçların tanıtımını gerçekleştirdi.

Altay, Büyükşehir Stadyum Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım töreninde, Konya'nın 2 milyon 300 bin kişiyle dinamik bir nüfusa ve 42 bin kilometrekareyle Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olduğunu anımsattı.

31 ilçede 1154 mahalleye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesinde, göreve geldikleri günden bugüne kadar araç envanterinde yaptıkları güçlendirme çalışmalarını anlatan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem "Türkiye Yüzyılı"na katkı sağlayacak hem de kenti en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



Altay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana toplamda 288 yeni aracı Büyükşehir Belediyemizin envanterine kazandırdık. Tüm bu araçlarımız için güncel bedelle 664 milyon lirayı öz kaynaklarımızla ödedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her zaman Konya'nın hayallerinin gerçekleştirmesinde ve yapılan çalışmalarda en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Eski bir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yerel yönetimler konusunda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye'nin AK Belediyecilikle tanıştığı bu sürecin sonunda, her bir şehrimiz her alanda altın çağını yaşamaya başladı. Doğrudan insana dokunan ve tüm vatandaşlarımızın refahını önceleyen hizmet anlayışımız, girdiğimiz her seçimden yeni bir zaferle çıkmamızı sağladı. Aziz milletimizin büyük takdirini, bizler de boşa çıkarmadık. Her yeni dönemde daha da fazla çalışarak bu teveccühün hakkını verdik. Şimdi ise önümüzde 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimleri var. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak her iki seçimi de rakiplerimize fark atarak kazanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok."

Altay, Konya ve Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

