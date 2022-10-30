Konya'da yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e otomobil ile çarpıp, ölümüne neden olan sürücünün hastane raporunda kaza sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ortaya çıktı.

Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta 20 Ekim'de meydana gelen kazayla ilgili polis raporunda, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, kazanın hayatın olağan akışına uymadığı belirtildi.

Raporda, görüntülerde Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, arkasından gelen aracın sürücüsünün maktule doğru direksiyon kırdığı ifade edildi.

Hastane raporunun da eklendiği polis raporunda, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Ç'nin kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sürücü Burcu Ç'nin polisteki ifadesinde, 3 arkadaşıyla buluştuğunu ve aracı kendisinin kullandığını anlattığı, "Yaşlı bir kadının yol kenarında yürüdüğünü gördüm. Kendi kendime, 'Kadın neden yolun ortasında yürüyor.' diye düşündüm. Kadın aniden önüme çıktı. Kadına çarpmamak için yanımda olan H.N.A, otomobilin direksiyonunu kırdı. Önümüzdeki kadına çarptığım anı hatırlamıyorum. Frene basıp, otomobili durdurdum." dediği öğrenildi.

Otomobilin ön koltuğunda oturan H.N.A. ise "Burcu, 'Benim ehliyetim var, arabayı ben kullanayım' dedi. S.C. de arabayı verdi. Burcu arabayı kullanmaya başladı. Uyuyordum, kaza olunca uyandım. Direksiyona müdahalem olmadı." şeklinde ifade verdi.

Otomobildeki Ö.Ö'nün olayı "Dördümüz bir müddet arabanın içinde oturduk. Burcu'ya uyumak istemediğimi söyledim. O da bana 'Seni uyutmayacak met var bende, onu içersen uyumazsın.' dedi. Kendisinin önceden hazırlamış olduğu, uyuşturucuyu içmek için kullanılan aparatı verdi. Ben de içtim. Burcu da birçok kez içti. Burcu sonra bu aparatları göğsüne sakladı. Burcu'nun bana verdiği ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatları, kendi rızamla polise teslim ettim." şeklinde anlattı.

Otomobilin sahibi S.C. ise "Burcu ve Ö.Ö. cam bir aparat ile uyuşturucu kullandı. Ö.Ö'ye uyuşturucuyu içmesi için de Burcu verdi." ifadesini kullandı.

Burcu Ç. (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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