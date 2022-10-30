Seydişehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Seydişehir Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmet Demir idaresindeki 48 E 5354 plakalı araç ile Numan Kılınç idaresindeki 42 ALZ 774 plakalı araç, Seydişehir Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçta bulunan Döne Demir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçların parçalarının yola yayılması nedeni ile yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.









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