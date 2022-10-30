Durdurulan araçta 1 kilo 677 gram uyuşturucu madde bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta1 kilo 677 gram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, Antalya Çevreyolu Madenli Mahallesi Bozkır kavşağında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, araç stepnesine zulalanmış 6 paket halinde toplam ağırlığı 1 kilo 677 gram olan skunk bulundu.

O.A. ile C.S. adlı kişiler gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

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