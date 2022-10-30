Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Hüyük istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki 42 H 7836 plakalı otomobil, İmrenler Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki Yelken mevkisinde, Ali Güneş'in (42) kullandığı 42 TP 569 plakalı pancar yükleme kepçesi takılı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak araziye giren ve ardından telefon direğine çarparak durabilen traktörün sürücüsü Güneş ağır yaralandı.

Güneş ile birlikte yaralı otomobil sürücüsü İsmail Ş. ve eşi Ayşe Ş. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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