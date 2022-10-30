Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası Konya'da sona erdi

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası, Konya'da tamamlandı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 23 ilden 377 sporcu katıldı.

Eskrim Müsabaka Görevlisi Mert Uzunay, AA muhabirine turnuvanın heyecanlı karşılaşmalara sahne olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Uzunay, "Katılım sayılarına baktığımızda gençlerde 178 ve büyüklerde 199 sporcumuzun 20'den fazla şehirden geldiğini görüyoruz. Güzel, heyecanlı bir müsabaka geçiyor. Böyle bir organizasyonun Konya'da olması çok önemli. Konya artık eskrim şehri oldu. Bütün organizasyonlara, özellikle epe branşına ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Turnuvanın son gününde büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerindeki müsabakalar yapıldı.

Büyük kadınlarda Aleyna Ertürk birinci, Nilahsen Erten ikinci, Yasemin Toktaş ve Kayra Naz Özcan üçüncü oldu.

Büyük erkeklerde ise Kanan Aliyev birinci, Yalgın Yeter ikinci, Halis Efe Elibol ile Doruk Erolçevik ise üçüncü sırayı aldı.









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