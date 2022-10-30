Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da tamamlandı

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KONYA (AA) - 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da sona erdi.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda Türkiye'yi 18'i kadın 39 sporcu temsil etti.

Şampiyonanın son günü milli sporculardan Gülbahar Gözütok 21 yaş altı kadınlarda 61 kiloda altın, Sudenur Aksoy 68 kiloda gümüş, Ömer Faruk Yürür 21 yaş altı erkekler 75 kiloda gümüş, Enes Özdemir de 21 yaş altı kata kategorisinde bronz madalya kazandı.

Erkek Kata Takımı (Mustafa Akgül-Muammer Çağlar-Muhammed Efe Yurtseven) ise şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.





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