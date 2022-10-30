Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 19 kilometre uzaklıktaki Kırkkuyu Mahallesinde, Cemal Yıldırım (27) yönetimindeki 42 GF 432 plakalı hafif ticari aracın henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Yıldırım ve yanında yolcu olarak bulunan Bozan Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Teyfik Demir (71) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.