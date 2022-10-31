Seydişehir'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı.
Kaymakam Deniz Pişkin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 1400 aileye kömür dağıtılacağını kaydetti.
Pişkin, "Şu ana kadar Seydişehir’e ulaşan 200 ton kömürü 15 kırsal mahallemizde dağıttık. Bu kış ihtiyaç sahibi 1400 ailemize toplamda 1800 ton kömür yardımı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
Kömür dağıtımı çalışmalarına katılan Kaymakam Deniz Pişkin’e, Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ölmez ile vakıf çalışanları da eşlik etti.