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Konya Şehir Tiyatrosu kasımda 6 yeni oyunla sanatseverlerin karşına çıkacak

AA

Konya Şehir Tiyatrosu kasımda 6 yeni oyunla sanatseverlerin karşına çıkacak

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kasım ayında 6 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenecek oyunların birbirinden nitelikli yapımlarıyla Konya'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "7’den 70'e toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde ettiği tiyatro oyunlarımız, Konya Şehir Tiyatrosu farkıyla seyircilerimizin beğenisine sunuluyor. 'Kamyon', 'Amak-ı Hayal', 'Keykubat', 'Mavi Kuş' ve çocuk oyunlarından 'Küçük Kara Balık' ile 'Pati Kardeşliği' oyunlarını kasımda Selçuklu Kongre Merkezi'nde yine Konyalılarla buluşturacağız." ifadesine yer verildi.

- Sahnelenecek oyunlar ve takvimleri

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı "Amak-ı Hayal" 11 Kasım'da saat 19.00'da ve 12 Kasım saat 14.00'de sahnelenecek. Taner Büyükarman tarafından tiyatroya uyarlanan oluyunun yönetmenliğini Mustafa Uzman yapıyor.

Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun anlatıldığı "Keykubad" adlı tarih oyununun yazarlığını Taner Büyükarman, yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu üstleniyor. "Altın Çağ" olarak anılan Alaeddin Keykubat dönemi ve suikastların irdelendiği oyun, 18 Kasım'da saat 19.00'da, 19 Kasım'da saat 14.00 ve 19.00'da sahnelenecek.

Dağın tepesinde bozulan bir kamyonet ve aniden gelen iki köylünün köylerinde tamirci olduğunu söylemesi üzerine umutla beklenen tamircinin anlatıldığı "Kamyon" 25 Kasım'da saat 19.00'da, 26 Kasım saat 14.00 ve 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman’ın yaptığı "Mavi Kuş" 4 Kasım'da saat 19.00'da, 5 Kasım'da saat 14.00 ve19.00 saatlerinde izlenebilecek.

Şehir Tiyatrosunun çocuk oyunlarından “Küçük Kara Balık” ve “Pati Kardeşliği” de Kasım ayında çocuklarla buluşacak.

İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan "Küçük Karabalık" oyunu 1 ve 8 Kasım'da saat 10.30 ve 13.30'da sahneye konulacak.

Eyüp Toru tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Fatih Dinçer’in üstlendiği "Pati Kardeşliği" de 15 ve 22 Kasım'da saat 10.30 ile 13.30 saatlerinde çocuklarla buluşacak.

Sanatseverler tiyatro biletlerini, Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garı'nın karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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