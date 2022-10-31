Konya'da uyuşturucu etkisindeki sürücünün ölümüne neden olduğu yaşlı kadının oğulları adalet istiyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde, yol kenarında yürürken ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisindeki sürücünün çarparak, ölümüne neden olduğu Hacer Mukaddes Yanılmazer'in büyük oğlu İlyas Yanılmazer, annesini kaybettikleri olayın trafik kazası değil, cinayet olduğunu söyledi.

Yanılmazer, annesinin doktor tavsiyesi üzerine evlerinin yakınlarında her sabah yürüyüş yaptığını, olay günü de eve döndüğü sırada aracın annesine çarptığını anlattı.

Annesinin ölümünün bir trafik kazası değil, cinayet olduğunu vurgulayan Yanılmazer, "Annem, uyuşturucu madde kullanan bir sürücü tarafından hunharca katledildi. Bu normal bir trafik kazası değil, resmen bir cinayet. Sürücünün madde etkisiyle araç kullandığı raporlarla da tespit edilmiştir. Türk adaletine güveniyoruz, yargının gerekeni yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Hacer Mukaddes Yanılmazer'in küçük oğlu Ahmet Yanılmazer de annesinin herkes tarafından sevilen kendi halinde hayırsever bir insan olduğunu, 5 yıl önce kaybettikleri babası adına su kuyusu açtırdığını aktardı.

Yanılmazer, annesinin ölümünden sonra kendisini yıkayan kişiye verilmesini istediği çeyrek altını not ettiğini, adeta ölümünü hissedercesine hazırlık yaptığını ifade etti.

Yaşanan acı olayın suçlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Yanılmazer, "Elimizdeki deliller ve kamera kayıtları buna işaret ediyor. Bu konuyla alakalı yüce Türk adaletine güveniyorum, gereğinin yapılmasını arz ediyorum." dedi.

Avukat Güneş Dönder de olayın oluş şekline, failin kaza anındaki durumuna bakıldığında taksirle öldürme suçundan işlem yapılmaması, işlenen suçun manevi unsurunun "olası kast" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Dönder, hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Burcu Ç. (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hastane ve polis raporlarında sürücü Burcu Ç'nin kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti.

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