Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın temeli atıldı

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KONYA (AA) - Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap temeli törenle atıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, düzenlenen törende, halka hizmet heyecanını kaybetmediklerini belirtti.



Bu projenin şehrin ruhuna önemli bir katkı sunacağına inandığını dile getiren Özkan, "Ortaya konulan işbirliği çok kıymetlidir. Bu işbirliği ile şehir önemli kazanımlar elde ediyor. Bunun devam etmesini temenni ediyor, projede emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a, tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, şehrin kalbi noktasındaki bu alanda yapılan bu çalışmanın hayırla tamamlanması temennisinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Hem tüm Türkiye'nin hem de şehrimizin açılış programlarına, projelerine yetişemiyoruz. Yapılan hizmetler ortada. Allah yapılanları görmeyenlerin gözünü açsın. Şehrimize yapılanlarla da gurur duyuyoruz. Başta Başkan Altay ve Başkan Kavuş olmak üzere bu güzel eserde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Güzel hizmetlerin devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da gerçek vatanseverliğin ülkeye ve ülke insanına hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlçe belediyelerimizle birlikte hemşehrilerimizin hayatlarına dokunacak, toplumumuzu müreffeh bir yaşamla buluşturacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ruhunu ve kadim tarihini her alanda yaşatmak için gayret gösteriyoruz." dedi.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hem maliyet ve mahiyeti bakımından hem de anlamı ve değeri açısından Meram ve Konya tarihinin en önemli yatırımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap temeli, törene katılan protokol tarafından atıldı.

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