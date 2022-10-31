Konya'da kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda, 4 milyon 900 doldurulmuş sigara ve 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Aramada kolilenmiş halde 4 milyon 900 doldurulmuş sigara ve 2 milyon makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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