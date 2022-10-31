Konya'da polis kovalamacasıyla yakalanan sürücünün üzerinde uyuşturucu madde çıktı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 1 şüphelinin kullandığı otomobili kent merkezinde durdurmak istedi.

Dalyan Mahallesi, Hal Kavşağı'nda görülen aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymadı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç sürücüsü yakalandı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler şüpheli S.C'nin ifadesi doğrultusunda 1 işyeri ile 2 evde daha arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.C, M.K. ve A.U. adliyeye sevk edildi. M.K. ile A.U. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken S.C. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















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