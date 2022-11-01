Yunak'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Yunak'ta Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, öğrencilere afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gerekenler ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilerin sorularına cevap verilerek, AFAD'ın hazırladığı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Daha sonra okulun bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.