Konya'da iki çocuk annesi kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor

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KONYA (AA) - Konya'da bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın, kararın istinaf tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seyfullah K. (18) ile taraf avukatları katıldı.

Seyfullah K, önceki beyanlarını tekrarladı, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı, sanığın yaş durumuna ilişkin dava dosyasına sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ederek, "Raporu kabul etmiyoruz. Sanığın annesi ve halasının tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ile resmi nüfus kayıtları incelendiğinde tanık beyanlarının sanığın yaşı hususunda dosyaya bir yenilik katmayacağından sanık avukatının talebini reddetti.

Heyet, daha önce dinlenmeyen başka iki tanığın dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bir eğlence mekanında çalışan iki çocuk annesi Elif Yakın (24) 16 Kasım 2020'de silahla öldürülmüş, Seyfullah K. (18) gözaltına alınmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, karar eksik hususların giderilmesi için Konya Bölge Adliye Mahkemesince bozulmuştu.



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