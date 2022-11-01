Karatay Belediyesi ilçede 13 bin 700 metrekarelik gül bahçesi yapacak

KONYA (AA) - Konya'da daha önce Lavanta Bahçesi kazandıran Karatay Belediyesinin şimdi de ilçeye 13 bin 700 metrekare büyüklüğünde bir gül bahçesi yapacağı bildirildi.



Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki lavanta, hobi ve piknik bahçelerinin hemen yanında bulunan 13 bin 700 metrekarelik alana Karatay Gül Bahçesi yapılacak.



Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturulacak gül bahçesinin 2023 yaz ayında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağını belirtilen açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:



"Karatay Belediyesi olarak ilçenin tamamında yeşil kuşak çalışmalarımız, park ve bahçe çalışmalarımızla ilçemiz ile hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Karatayı'mıza ekonomik değerinin yanı sıra eşsiz görsel güzelliğiyle son üç yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çeken Türkiye'nin en büyük Lavanta Bahçesi’ni 2019'da kazandırmıştık. Bu kapsamda da Karatay Lavanta Bahçemizin hemen karşısına 13 bin 700 metrekarelik alana 50 bin adet ve 160 farklı türde gülün ekileceği Karatay Gül Bahçesi'nin çok yakışacağını düşündük. Karatay Gül Bahçemiz tamamlandığında vatandaşlarımız ve fotoğraf meraklıları için oldukça güzel ve özel alanlar oluşturmuş olacağız."



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