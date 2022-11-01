Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Osman K. (53), Konya'ya gitmek üzere geldiği Seydişehir otogarında, aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan M.S.B. (28) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.S.B, silahla Osman K'yi topuğundan yaraladı.

Osman K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.S.B. kısa sürede emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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