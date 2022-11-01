Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Osman K. (53), Konya'ya gitmek üzere geldiği Seydişehir otogarında, aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan M.S.B. (28) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.S.B, silahla Osman K'yi topuğundan yaraladı.

Osman K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.S.B. kısa sürede emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi ilçede 13 bin 700 metrekarelik gül bahçesi yapacak
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ilçede 13 bin 700 metrekarelik gül ...
Konya'da iki çocuk annesi kadını öldüren sanık yeniden yargılanıyor
YEREL HABERLER Konya'da iki çocuk annesi kadını öldüren sanık ...
(Görüntülü) ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN FATMA, BERAAT ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI ÖLDÜREN FATMA, ...
Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmesi "meşru müdafaa" sayılan kadına ceza verilmedi
YEREL HABERLER Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmesi "meşru ...
Konya'da etli ekmek fırınında uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da etli ekmek fırınında uyuşturucu satan zanlı ...
Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma, beraat etti
YEREL HABERLER Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma, beraat etti
Yunak'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yunak'ta üniversite öğrencilerine afet farkındalık ...
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'da polis kovalamacasıyla yakalanan sürücünün üzerinde uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Konya'da polis kovalamacasıyla yakalanan sürücünün ...
Konya'da kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü ...
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, 25-26 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, 25-26 Kasım'da ...
Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın temeli atıldı
YEREL HABERLER Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın ...
Konya'da uyuşturucu etkisindeki sürücünün ölümüne neden olduğu yaşlı kadının oğulları adalet istiyor
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu etkisindeki sürücünün ölümüne ...
Konya Şehir Tiyatrosu kasımda 6 yeni oyunla sanatseverlerin karşına çıkacak
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu kasımda 6 yeni oyunla ...
Konya'da tespih koleksiyonunu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da tespih koleksiyonunu çaldıkları iddiasıyla 2 ...
Seydişehir'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı
YEREL HABERLER Seydişehir'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı
(Görüntülü)SÜRÜCÜNÜN UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ÇARPTIĞI KADININ OĞLU: BU KAZA DEĞİL, CİNAYET
YEREL HABERLER (Görüntülü)SÜRÜCÜNÜN UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ÇARPTIĞI ...
Zamanla yarışan doktorlar peş peşe iki hastaya karaciğer ve böbrek nakli yaptı
YEREL HABERLER Zamanla yarışan doktorlar peş peşe iki hastaya ...
Sürücünün uyuşturucunun etkisiyle çarptığı kadının oğlu: Bu kaza değil, cinayet
YEREL HABERLER Sürücünün uyuşturucunun etkisiyle çarptığı kadının ...
Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
YEREL HABERLER Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, ...
Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası Konya'da sona erdi
YEREL HABERLER Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası Konya'da sona ...
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Durdurulan araçta 1 kilo 677 gram uyuşturucu madde bulundu
YEREL HABERLER Durdurulan araçta 1 kilo 677 gram uyuşturucu madde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.