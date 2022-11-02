Konya'da sanayiden araç çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sanayiye yapılması için bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Ayşe Çetin bozuk olduğu için sanayi götürdüğü 42 FNR 81 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark edince durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren ekipler, aracın çekiciyle götürüldüğünü tespit etti.



Gözaltına alınan şüpheliler Umut Ş. ile Feyzullah E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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