Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerine ve eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 63 elektronik nargile, 67 cep telefonu aksesuarı ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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