Konya'da kuaförde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da işlettiği erkek kuaföründe uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaförde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda, 140 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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