Konya'da ilaçlanan evde zehirlenen çocuk hastanede öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde, evde yapılan ilaçlamadan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti, anne ile kızının tedavisi sürüyor.

Gödene Mahallesi Hanedean Caddesi'nde iki gün önce haşerelere karşı ilaçlama yapılan evlerinde Fatma (37) ile çocukları Havva (12) ve Derya Hodoğlugil (8), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ile kızlarının, evdeki ilaca maruz kalarak zehirlendikleri tespit edildi.

Tedavi altına alınan çocuklardan Derya Hodoğlugil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ile diğer kızının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.