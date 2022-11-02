Konya'da açılan klasik otomobil sergisi ziyaretçilerini bekliyor

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğiyle klasik otomobil sergisi açıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergide, farklı markalara ait 99 araç sergileniyor.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci, serginin Türkiye'deki kapalı alanda düzenlenen en büyük klasik araç sergisi olduğunu söyledi.

Deveci, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sergide 99 aracın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada çok özel ve bakımlı araçlar var. Bazı araçlar Türkiye'de tek. Sergi, Türkiye'deki nadir araçlardan oluşuyor, hepsi çok özel bakımları olan orijinal ve sayılı üretim araçlar. Böyle özel bir sergiyi yapabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergimiz ücretsiz, özellikle gençlerimizi ve kadınlarımız bekliyoruz. Herkesin ziyaret edebilmesi için araçların sergilenme süresini uzun tuttuk. Sergimiz ziyaretçilere göz ziyafeti sunuyor."

Sergi, 8 Kasım'da sona erecek.

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