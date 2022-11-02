Konya’daki öğrenci servisi kazasında 5 öğrenci yaralandı

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KONYA (AA) - Konya merkez Selçuklu İlçesi Barış Caddesi’nde öğrenci servisinin, yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 5 öğrenci hafif yaralandı.

42 C 0855 plakalı öğrenci servisi, Barış Caddesi'nde otobüs durağına yolcu indirmek isteyen 42 DLG 49 plakalı belediye otobüsüne takip mesafesini koruyamayarak arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 5 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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