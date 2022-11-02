Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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KONYA (AA) - Konya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Naciye K. idaresindeki 33 U 8100 plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Safa Ü'nün kullandığı 42 H 3674 plakalı otomobille Hüyük yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Konya ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



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