Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Karabulut ile Ortaköy mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 115 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 23 mermi, fişek ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 vazo ele geçirildi.

Operasyonda, M.K, B.A, M.O, İ.K, A.K, H.K. ile A.T. gözaltına alındı.





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