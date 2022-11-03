Beyşehir'de fidan dikimi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık çalışanları hastane bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde "Bir dikili ağacımız olsun" sloganıyla yürütülen fidan dikim kampanyası kapsamında bir araya gelen sağlık çalışanları, hastane bahçesine Paulownia fidanları dikti.



Hastanede aralıklarla fidan dikim etkinliğinin tekrarlanacağı öğrenildi.











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