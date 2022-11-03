Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanında, silah ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

İşletme sahibi Tayfun Ç'nin (45) oto yıkama dükkanı ve arabasında yapılan aramada, 44 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 28 boş tabanca kutusu, 430 mermi ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.