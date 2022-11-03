Kızılay Haftası kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde "Kızılay Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kızılay Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, kentte iki yılda ihtiyaç sahiplerine 2 milyon lira tutarında gıda, kıyafet, kırtasiye desteğinde bulunduklarını belirtti.

Kızılay'a destek olan hayırseverlere teşekkür eden Yıldız, "İlçe temsilciliği olarak en önemli hedefimiz, Kulu'da yaşlı yaşam merkezi kurmak, şu anda Değirmenözü Mahallesi'nde 1700 metrekare alanı tahsis ettik, oranın çalışmasını yapıyoruz." dedi.

Programa, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, daire müdürleri, muhtarlar, gönüllüler ve diğer davetliler katıldı.









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