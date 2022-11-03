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Konya'da 720 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA

Konya'da 720 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron ve tütün mamulü olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 720 bin makaron, 28 bin 425 paket sigara, 913 kilogram kıyılmış tütün, 60 paket pipo tütünü, 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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