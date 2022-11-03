Konya'da 720 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron ve tütün mamulü olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 720 bin makaron, 28 bin 425 paket sigara, 913 kilogram kıyılmış tütün, 60 paket pipo tütünü, 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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