Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi Beyşehir Caddesi'nde durdurulan araçta, 219 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde ise araçta bir miktar eroin, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve suç geliri para bulundu.

Kent merkezinde motosikletli polis timleri ile narkotik ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada da yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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