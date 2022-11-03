Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, E.K'nin vücudunda olay nedeniyle kalıcı iz oluşup oluşmadığına ilişkin Adli Tıp Kurulu raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Aynı gün E.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

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