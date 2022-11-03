Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Aydınlıkevler Bilgehanesi inşaatını inceledi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Aydınlıkevler Bilgehanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Altay, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Aydınlıkevler'de bulunan eski otobüs hareket merkezinin bulunduğu alana önemli bir sosyal tesis kazandırdıklarını belirten Altay, kent genelindeki Bilgehanelerde 10 bin öğrenciye hizmet verildiğini aktardı.



Altay, şunları kaydetti:

"Aydınlıkevler Bilgehanemiz 2023'te hizmete girmiş olacak. 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 23 milyon maliyetle inşa ettiğimiz tesisin kaba inşaatını tamamladık. Bugünden itibaren inşallah hızlı şekilde ince işlerini de tamamlayarak öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Tesisin zemin katı postane ve emekliler lokali olacak. Üst katlarda bulunacak sınıflarımız da öğrencilerimize hizmet edecek. Güzel bir binayı şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. Konya'mıza hayırlı olsun."

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