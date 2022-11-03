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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya'da konuştu:

AA

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rusya Federasyonu'nun KKTC'ye yönelik direkt uçak seferleri başlatmasına ilişkin görüşmeler için, "Bu konular konuşuluyor ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, bunları bilemiyoruz. Ama perde arkasında bazı şeyler konuşuluyor. Bazen yalanlanıyor ama görüşüldüğü de kesin, konuşuluyor. Uygulaması olacak mı, bekleyip göreceğiz." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salon'unda düzenlenen "Kıbrıs'ın Dünü ve Bugünü" konulu söyleşi, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programa konuk olarak davet edilen KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs'ın Padişah II. Selim döneminde, 1571 yılında Osmanlı topraklarına katılmasının ardından 307 yıl boyunca kesintisiz Türk toprağı olarak kaldığını söyledi.

İngiliz sömürgesinin Ada'da sona ermesinin ardından, 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürenin, Kıbrıs Türkleri için acı, üzüntü ve kötü günlerle dolu olduğunu ifade eden Töre, "Kuzey Kıbrıs, Türk Milleti'nin milli davasıdır." dedi.

Kıbrıs'ta ilk olarak Rumlarla federasyon görüşmelerine karşı çıkan ilk ismin, merhum Necmettin Erbakan olduğunu aktaran Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin varlığı, artık bir gerçek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu 20 Eylül'de; KKTC'ye yeteri kadar zulmettiniz artık tanımalısınız, tanıyacaksınız. Dolayısıyla yeni bir dönem başladı. Hem 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle hem de 'artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' ifadesiyle Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kalsaydı, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmezdi. Eğer Avrupa Birliğine kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Biz birleşik Kıbrıs'ta yaşadık ve gördük. Birleşik Kıbrıs'a yeniden dönemeyiz."

Konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Zorlu Töre, Rusya Federasyonu'nun Moskova'dan KKTC'ye direkt uçak seferlerini başlatması ve sonrasında Rusya Devleti'nin Türk tarafında resmi temsilcilik açması yönündeki görüşmeler için, "Bu konular konuşuluyor ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, bunları bilemiyoruz. Ama perde arkasında bazı şeyler konuşuluyor. Bazen yalanlanıyor ama görüşüldüğü de kesin, konuşuluyor. Uygulaması olacak mı, bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Zorlu, konuşmasını 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenleyen dönemin CHP ve MSP Hükümeti Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan için, "Allah ahirette onu inşallah peygamberimize komşu kılsın." diye dua ederek tamamladı.

Söyleşiye Konya Valisi Vahdettin Özkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızırak, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı.


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