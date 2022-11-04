Konya'da kargo şirketine gönderilen "sürpriz yumurta"dan uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki sürpriz yumurtada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş sürpriz yumurtada 59 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.