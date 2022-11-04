Üniversiteli Ayşe resimlerini ayağıyla değil, protez kollarıyla çizmek istiyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da doğuştan kolları olmayan üniversiteli Ayşe Yılmaz, ayağıyla yaptığı resimleri hayatının geri kalan döneminde protez kollarıyla çizmenin hayalini kuruyor.

Hüyük'ün Tolca Mahallesi'nde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen 25 yaşındaki Yılmaz, doğuştan kolları olmamasına rağmen çocukluktan itibaren merak saldığı resimde kendisini geliştirdi.

Fiziksel engeli nedeniyle zorlu geçen ilköğretim ve ortaöğretiminin ardından "okuyamaz" denilen Yılmaz, ailesinin desteğiyle üniversite eğitimi almaya karar verdi.

Özel yetenek sınavıyla açılan kontenjandan, 2019'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanan Yılmaz'ın yaptığı resimler, başta okul arkadaşları olmak üzere tüm görenlerin beğenisini kazanıyor.

Yaklaşık 9 ay önce babasını kaybeden Yılmaz'ın tek isteği ise mezun olduktan sonra kendisi gibi engellilere destek olabilmek için yapay zekayla çalışan biyonik protez kollara sahip olabilmek.

- "Önemli olan imkansızı başarabilmekti"

Azmiyle ve çalışkanlığıyla arkadaşlarına örnek olan Yılmaz, AA muhabirine, üniversiteyi kazandıktan sonra annesiyle Konya'ya taşındıklarını söyledi.

Okula başladığında herkesin, kendisinin zorlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, "Okulda hiç zorlanmadım. Arkadaşlarımın ve hocalarımın desteğiyle bu günlere kadar geldim. İlk başlarda imkansız gibi geliyordu. Ancak şu anda 3'üncü sınıftayım. Önemli olan imkansızı başarabilmekti." diye konuştu.

Yılmaz, resme olan ilgisinin lise yıllarında geliştiğini, bir süre de ahşap yakma sanatıyla ilgilendiğini anlattı.

- İleriye dönük hayalleri protez kolla daha hızlı gerçekleşecek

Bu sayede resimde uzmanlaştığına değinen Yılmaz, "Bu aslında içgüdüsel bir şey. Çok zorlanmıyorum. Çocukluğumda bununla ilgili hiçbir eğitim almadım. Sadece kendi çabamla resim çizdim. Benim çok farklı hayallerim var. Okul bitince otizmli çocuklar üzerine yoğunlaşmak, uzmanlaşmak istiyorum. Onların dünyası çok farklı. Bu dünyalarını kağıda yansıtabilmeleri üzerine çalışmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, kendisini daha da geliştirebilmek ve diğer engelli bireylerin hayatına dokunabilmek için aralıksız çalıştığını aktardı.

Bu nedenle, yapay zekayla çalışan biyonik protez kollara sahip olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kolları kullanabilmem için doktorların yaptığı testler gayet olumlu çıktı. Bu kollara sahip olabilmek için üniversitenin desteğiyle, Konya Valiliği'nden de izin alarak yardım kampanyası başlattık. Kampanyayı başlatalı yaklaşık bir sene oldu. İleriye dönük hayallerimi gerçekleştirebilmem için bu şart. Aynı zamanda kendi hayatımı da idame ettirebilmem lazım. Bu kampanyanın daha hızlı yayılmasını istiyorum."

- "Ayşe'nin sınıftaki diğer arkadaşlarından farkı yok"

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Mustafa Sönmez de üniversite olarak engelli öğrencilerin hayata adapte olabilmelerini ve kendilerini geliştirebilmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ayşe'nin de çok özel bir öğrenci olduğuna dikkati çeken Sönmez, şöyle konuştu:

"Ayşe, doğuştan kolları olmadığı için resimleri elleriyle değil de ayaklarıyla yapıyor. Çok yetenekli ve başarılı bir öğrenci. Sınıfta diğer arkadaşlarından hiçbir farkı yok. Ayşe'yi görmeyenler, onun yaptığı çalışmayı elleriyle yaptığını düşünüyor. Ayşe azmi ve çabasıyla diğer engellilere de örnek oluyor. Ayşe'nin sahip olmak istediği protez kollar hayatını daha da kolaylaştıracak. Sanat ve sosyal hayatındaki çalışmaları büyük oranda etkileyecek. Bu yapay zeka protez kolları alabilmesi için yardım kampanyası başlattık. Üniversitemiz, Valiliğimiz ve devletin diğer kurumlarınca bu çalışmaları yürütecek, yardım kampanyaları düzenleyeceğiz."

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