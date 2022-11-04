Seydişehir'de KPSS koordinasyon toplantısı düzenlendi

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KONYA (AA) - Seydişehir'de Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, makamında başkanlık ettiği sınav güvenliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, KPSS'nin yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerin değerlendirildiğini ifade etti.

Toplantıya, Pişkin'in yanı sıra Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dekan Ali Kahraman ve Dekan Yardımcısı Yusuf Uzun, İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Sezek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar katıldı.









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