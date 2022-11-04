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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

AA

Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üst aramasında, 45 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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