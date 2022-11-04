Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üst aramasında, 45 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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