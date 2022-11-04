Emekliliğinden sonra ata topraklarına lavanta bahçesi kurdu

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, dedesinden kalan kıraç arazide lavanta bahçesi oluşturdu.

Ankara'da yaşarken emekli olduktan sonra memleketine yerleşen 68 yaşındaki iş insanı İsmail Öğütçü, ata toprağında oluşturduğu hobi bahçesinde aralarında lavanta bitkisinin de olduğu birçok ürünü yetiştirmeye başladı.

Deneme amacıyla yetiştirdiği lavantadan iyi sonuçlar alması üzerine Beyşehir Gölü görülebilen bahçesinin yanı başındaki atıl vaziyette bulunan açık kıraç alanda daha büyük bir lavanta bahçesi kurmaya karar veren Öğütçü, ekilen ürünlerden yeterli verim sağlanamayan alanı lavanta bitkisi ekimine hazır hale getirdi.

Öğütçü, bahçenin bir kısmında seyir terası oluşturabilmek için kamyonlarla getirdiği taş ve topraklarla yükselti oluşturdu.

- "Ata topraklarında 4 binin üzerindeki lavanta bitkisini toprakla buluşturduk"

İki çocuk babası İsmail Öğütçü, AA muhabirine, salgın nedeniyle eşiyle doğduğu topraklar olan Beyşehir'e yerleştiklerini söyledi.

Geriye kalan ömürlerinde Ankara'da yaşamak istemediklerini aktaran Öğütçü, "Büyükşehirler çekilmiyor. Doğanın içinde, hayvanlarımızla burada yaşamaktan çok mutluyuz. Beton duvarların, büyükşehrin yaşantısından, stresinden bıkmışız zaten. Memleketimize geldik. Buraya gelince de farklı şeyler yapalım istedik. Burası çok hoşumuza gitti. 'Bir değişiklik olsun.' dedik. Buranın lavantayla anılan bir yer olmasını istedik. Ata topraklarında 4 binin üzerindeki lavanta bitkisini toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.





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