Konya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da çalıntı eşyaları alarak dükkanında sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden çalınan eşyaların satılmasını engellemek için çalışma başlattı.

Polis, ikinci el eşya satışı yapan bir dükkanda çalıntı eşyaların bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptığı aramalarda çok sayıda elektronik eşya, inşaat malzemesi ve tarım aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ö.K'nin, "suç eşyası satın alma" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 13 kaydının bulunduğu belirtildi.

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