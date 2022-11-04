Ilgın'da öğrencilere ücretsiz deneme sınavı yapılıyor

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KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ilçedeki öğrencileri ücretsiz deneme sınavı yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla ücretsiz deneme sınavları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "En güzel yatırımın eğitime olduğu bilinci ile eğitim alanında desteklerimiz artarak devam edecek olup, sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesiyle yürütülecek olan deneme sınavlarında lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize destek olmayı hedefliyoruz. Biz her daim gençlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

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